В Кремле рассказали о возможности задействования ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму

09.10.2022 | 22:15

В субботу, 9 октября, президент России провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Глава СК РФ рассказал, что следователям его ведомства уже удалось установить подозреваемых в организации подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

По словам Бастрыкина, помощь в его подготовке оказывали граждане РФ и зарубежных государств. Сотрудники СК РФ также установили маршрут грузовика, который следовал из Болгарии через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.

Владимир Путин однозначно трактовал произошедшее.

«Здесь сомнения нет — это теракт, который направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнитель, и заказчики — спецслужбы Украины», — заявил глава государства.

Чуть позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.