«Дядюшка трех сирот» из Крыма нагло обманул романтичную пензячку

30.06.2023 | 12:29

Вступил в силу приговор, вынесенный в Пензе уроженцу Республики Крым. Его признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба, краже и присвоении имущества.

В начале июня 2022 года мужчина в мобильном приложении познакомился с 38-летней жительницей Пензы и стал оказывать ей знаки внимания, параллельно рассказывая о своей жизни. Новый приятель поведал женщине трогательную историю об умершей сестре, без которой осиротели трое детей. Сам он якобы должен получить в Крыму в наследство земельные участки, но для этого требуется оформить опекунство над племянниками. В то же время он рассказывал, что хочет жить с новой знакомой.

Романтичная пензячка приняла близко к сердцу повествования крымчанина и прониклась сочувствием к его нелегкой судьбе. Она пригласила его в Пензу, и пара стала жить вместе. Чтобы помочь в оформлении наследства, женщина не меньше 10 раз переводила деньги на счета, которые он указывал. Давала она ему и наличные.

Как рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, в итоге крымчанин похитил у подруги 250 тысяч рублей, умные часы Smart Watch GT08 за 4,3 тысячи и присвоил телефон стоимостью более 4 тысяч, который она дала ему в пользование.

Глаза обманутой даме раскрыла подруга. Она выяснила, что никакого наследства не существует и опекунство «заботливый дядюшка» не оформлял, а все деньги проиграл в букмекерской конторе.

После выяснения отношений крымчанин уехал в Москву и перестал выходить на связь.

Обманутая женщина обратилась в полицию, и ее бывший возлюбленный оказался на скамье подсудимых. Причем не в первый раз: у мужчины, как выяснилось, уже имелась судимость за кражи.

Суд первой инстанции приговорил его к 2 годам колонии строго режима. Мошенника взяли под стражу в зале суда.

«Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.