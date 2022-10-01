Шойгу уточнил критерии по мобилизации студентов

01.10.2022 | 15:23

Студенты коммерческих вузов с государственной аккредитацией не подлежат частичной мобилизации, объявленной в России. Критерии по призыву уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», - заявил министр обороны. Он добавил, что поправки в указ президента о частичной мобилизации будут внесены в субботу, 1 октября.

На портале «Объясняем.рф» также отметили, что российские студенты-очники, которые находятся в академическом отпуске, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. На время академического отпуска учеба студентов дневных отделений не прерывается, и они не отчисляются.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.