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В стране и мире

Российских врачей захотели защитить от наказания за рисковое лечение

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Национальная медицинская палата (НМП) намеревается внести в Госдуму поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Таким образом российских врачей хотят защитить от наказания за рисковое лечение, то есть медпомощь в условиях риска. Об этом заявили в НМП.

Согласно разработанным поправкам, у врачей появится право выходить за рамки стандартного оказания медицинской помощи в тех случаях, если обычное лечение не помогает либо если ситуация, в которой необходима помощь, является экстренной.

Как заявила глава юридической службы национальной медицинской палаты Лилия Айдарова, поправки освободят врачей от ответственности в указанных случаях - их действия не будут квалифицироваться как врачебные ошибки.

«Действия медработника, даже если они сопряжены с нарушением норм, но соблюдались условия обоснованного риска, не будут считаться правонарушением и за это не будет ответственности», - сообщила она.

По данным НМП, в стране растет число уголовных дел, связанных с действиями врачей, - в прошлом году в Следственный комитет поступило 6248 таких заявлений, по которым принято 2095 решений о возбуждении уголовных дел.

Ранее стало известно, что спасший сотни детей российский врач-трансплантолог Михаил Каабак сообщил, что проходит фигурантом по новому уголовному делу.

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Источник — lenta.ru
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