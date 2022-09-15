Врач назвал сигнал нарушений в работе организма

15.09.2022 | 16:40

Температура 37,5 градуса может быть сигналом, свидетельствующим о серьезных нарушениях в работе организма. Об этом заявил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов. Так, в разговоре с «Лентой.ру» он посоветовал клинически здоровым людям не упускать из виду этот сигнал и вызывать врача при его появлении. Тем, у кого наблюдаются хронические заболевания, к повышению температуры стоит относиться еще серьезнее, резюмировал он.

Поднятие температуры тела говорит о том, что организм начал борьбу с какой-либо инфекцией. В свете того, что в России активно распространяется коронавирус, а также близится сезона гриппа, этот симптом нельзя игнорировать, подчеркнул Нетесов.

«Если у клинически здорового человека температура 37,5 градуса, но он себя очень плохо чувствует, у него сильная слабость, он еле двигается, ему нужно вызывать врача. Тут нужно перестраховаться. Если человек в высокой группе риска, например, он старше 65 лет, у него повышенный вес тела или он имеет хронические заболевания, то тут температура 37,5 градуса - это уже грозный сигнал. Надо вызывать врача. Если не вызывается обычный, надо вызывать платного», - указал медик.

Важно «перехватить» заболевание в самом его начале, подчеркнул Нетесов. И коронавирус, и грипп, и другие острые респираторные вирусные инфекции могут дать серьезные осложнения, если не начать лечить их вовремя. Также не исключается летальный исход, указал ученый.

«Нынешняя медицина говорит о том, что точный диагноз можно поставить только с помощью метода лабораторной диагностики. Симптоматика гриппа очень похожа особенно с последней версией коронавируса омикрон и его производными. У них практически не отличимая симптоматика от других ОРВИ», - высказался медик.

Ранее Нетесов посоветовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями пройти повторную вакцинацию от гриппа. По его словам, эта группа на данный момент наиболее уязвима перед инфекцией. Именно у нее могут появиться тяжелые осложнения при заболевании.