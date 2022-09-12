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В стране и мире

В России разработали первую собственную вакцину от ротавируса

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Ученые Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе во «ВКонтакте».

В настоящий момент препарат находится на завершающей стадии клинических испытаний. Планируется, что в производство его запустят в 2023 году.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ротавирус - это острая кишечная инфекция. Главная ее опасность кроется в обезвоживании организма. Заболеть можно в любом возрасте, но чаще всего заражаются дети от 1,5 до 2 лет.

«Начало болезни острое: повышается температура до 39 градусов, возникает недомогание и слабость, появляются сильные, схваткообразные боли в животе, рвота. Довольно быстро к этим симптомам присоединяется диарея», - говорится в сообщении ведомства.

Вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидемиологическим показаниям.

О начале разработки вакцины от ротавируса сообщалось в апреле. Сейчас в России применяют такие импортные препараты, как «РотаТек» (США) и «Ротарикс» (Бельгия).

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Источник — lenta.ru
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