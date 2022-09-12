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В стране и мире

Российские автошколы оказались под угрозой закрытия

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Российские автошколы оказались под угрозой закрытия из-за потери рентабельности, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.

По информации издания, за последние десять лет количество таких учреждений сократилось почти вдвое, с 14 до 7 тысяч, а учеников - с 5 до 2,5 миллиона в год.

Как отметила президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, к концу года большей части автошкол придется закрыться. Не оправившиеся после пандемии коронавируса, они могут не пережить роста издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, а также сокращения потока клиентов.

В ближайшие месяцы их владельцам придется сделать выбор между прекращением работы и повышением цен, полагают в отрасли. Однако ряд экспертов считает, что из-за завершения периода «демографической ямы» спрос на обучение вождению увеличится, а импортозамещение позволит компенсировать затраты.

Ранее эксперты АНО «Институт исследования проблем современной политики» направили в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова письмо, в котором призвали его ужесточить прохождение практической части в российских автошколах.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да уж как они учат их даано пора закрыть! Отец сына и то лучше выучит!


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