12.09.2022 | 16:10

Российские автошколы оказались под угрозой закрытия из-за потери рентабельности, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.

По информации издания, за последние десять лет количество таких учреждений сократилось почти вдвое, с 14 до 7 тысяч, а учеников - с 5 до 2,5 миллиона в год.

Как отметила президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, к концу года большей части автошкол придется закрыться. Не оправившиеся после пандемии коронавируса, они могут не пережить роста издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, а также сокращения потока клиентов.

В ближайшие месяцы их владельцам придется сделать выбор между прекращением работы и повышением цен, полагают в отрасли. Однако ряд экспертов считает, что из-за завершения периода «демографической ямы» спрос на обучение вождению увеличится, а импортозамещение позволит компенсировать затраты.

Ранее эксперты АНО «Институт исследования проблем современной политики» направили в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова письмо, в котором призвали его ужесточить прохождение практической части в российских автошколах.