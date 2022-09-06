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Россиянам перестало хватать денег на книги

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По итогам 2022 года продажи книг в России могут упасть до 252 миллионов штук, что на 6 процентов меньше, чем в 2021 году, и на 12,5 процента меньше по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз представил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Его слова приводит «Коммерсантъ».

В текущем году россияне стали реже тратить деньги на книги из-за снижения доходов и, соответственно, покупательской способности. При этом в денежном выражении рынок растет: в 2022 году по сравнению с прошлым годом показатель увеличится на 21 процент, а по сравнению с 2019-м - на 23 процента. Капьев прогнозирует рост оборота до 118 миллиардов рублей. Эксперт отмечает, что это связано с повышением цен на книги с начала года - в среднем на 25 процентов.

Ухудшения ситуации на книжном рынке также ожидает гендиректор «Альпины» Алексей Ильин. Он предполагает, что продажи в натуральном выражении сократятся на 20 процентов. «С начала года цены выросли в среднем на 10 процентов, это не перекроет снижения продаж в штуках. Так что продажи снизятся на 6–10 процентов», - рассказал он.

Цены на продукцию выросли из-за нехватки бумаги и красок, а также полиграфических мощностей - дефицит образовался на фоне западных санкций. В настоящий момент поставки бумаги налажены. Тем не менее рост цен будет сохраняться из-за того, что привозимые из-за рубежа, в частности, по программе параллельного импорта краски и клей подорожали с начала года в 2-2,5 раза, пояснил замгендиректора АО «Первая образцовая типография» Игорь Полтавцев.

При этом в конце августа правительство России ввело временные ограничения на вывоз бумаги и картона из страны. Ограничение экспорта избавит страну от рисков нехватки продукции на внутреннем рынке.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Цены на книги видели? Дешевле водку купить

Гость||

С ростом цен на все, не до книг,на простую еду денег не хватает.


Имя: Гость
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