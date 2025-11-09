В стране и мире

Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля» в Солнечной системе

Ученые получили первый сигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который находится в Солнечной системе и движется по направлению к Земле. Такие данные приводит портал The Astronomer’s Telegram (AT).

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — указано в сообщении.

Радиосигнал поступил на радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке, хотя все предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения не увенчались успехом.

Ученый из Гарварда Ави Леб прогнозирует, что 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS окажется рядом с Юпитером, космический аппарат «Юнона» попытается поймать его радиосигнал на низких частотах.

До этого Леб предположил, что у межзвездного объекта 3I/ATLAS слишком аномальное поведение для кометы. По его мнению, это может указывать на то, что объект является инопланетным кораблем, изменяющим направление движения при помощи двигателя.

Источник — lenta.ru
