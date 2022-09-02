В Центробанке заявили об изменении сущности валютных счетов россиян

02.09.2022 | 17:26

Первый зампред Центробанка (ЦБ) России Дмитрий Тулин в интервью РБК заявил, что после начала кризиса экономическая сущность банковских вкладов в валюте российских граждан изменилась: они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу.

Тулин заверил, что интересы граждан при хранении валюты в банках защищены «в такой же степени, что и при хранении денег в рублях», однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов. Он подчеркнул, что банки «без всяких затруднений» исполняют свои обязательства по валютным счетам платежами в рубля, тогда как исполнение платежей в «токсичных» валютах «становится все более и более проблематичным».

Как пояснил Тулин, банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для России «реально опасными токсичными активами». Сейчас они просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства из-за нехватки наличной валюты. Также банки по независящим от них причинам не могут выполнить обязательства в иностранной валюте перед гражданами в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада.

Для снижения валютных пассивов, некоторые крупные банки с июня стали вводить для физлиц комиссии за хранение иностранной валюты и убирать из продуктовых линеек валютные вклады. Тулин признал, что это «непопулярные, но логичные меры». «Выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов», - заявил он.

27 августа российским банкам разрешили обменивать валюту россиян за счет средств, который поступили не только от физлиц. Кредитные организации получили возможность обменивать валюту за счет средств, которые поступили из разных источников. До нововведения для выполнения такой операции можно было использовать только средства, которые поступили от физлиц.