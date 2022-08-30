Врач прокомментировал популярный тренд на многоразовую туалетную бумагу

30.08.2022 | 16:09

Использование многоразовой тканевой туалетной бумаги может привести к распространению инфекционных заболеваний, предупредил санитарный врач, гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин. Об опасности набирающего популярность средства гигиены он рассказал в беседе с «Лентой.ру», комментируя новый тренд.

Он сравнил туалетную бумагу с одноразовыми масками. «С туалетной бумагой - как с медицинскими масками. Они должны быть доступны, чтобы не жалко было выбросить», - заявил врач.

Кроме того, отметил Дубинин, и многоразовая бумага, и многоразовые маски требуют соответствующего дезинфекционного режима - нужно иметь ведро с дезинфицирующим раствором. «В нем замачивается данная ветошь. Потом она стирается в стиральной машине отдельно от белья. Потом бак машины обрабатывается дезинфицирующим средством», - объяснил Дубинин.

По словам врача, под сомнение можно поставить экологичность использования многоразовой туалетной бумаги. «Туалетная бумага биоразлагаема. С экологической точки зрения польза отказа от бумаги неочевидна, а риски распространения инфекционных заболеваний чрезмерны», - заключил он.

Ранее в сети предложили использовать биде как альтернативу набирающей популярность многоразовой туалетной бумаге. Экотренд вызвал споры в интернете: по мнению пользователей Twitter, подобный подход негигиеничен. Тем не менее все запасы многоразовой туалетной бумаги быстро раскупили.