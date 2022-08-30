Сетевое издание|18+|Вторник|30 авг 2022|17:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Врач прокомментировал популярный тренд на многоразовую туалетную бумагу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Использование многоразовой тканевой туалетной бумаги может привести к распространению инфекционных заболеваний, предупредил санитарный врач, гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин. Об опасности набирающего популярность средства гигиены он рассказал в беседе с «Лентой.ру», комментируя новый тренд.

Он сравнил туалетную бумагу с одноразовыми масками. «С туалетной бумагой - как с медицинскими масками. Они должны быть доступны, чтобы не жалко было выбросить», - заявил врач.

Кроме того, отметил Дубинин, и многоразовая бумага, и многоразовые маски требуют соответствующего дезинфекционного режима - нужно иметь ведро с дезинфицирующим раствором. «В нем замачивается данная ветошь. Потом она стирается в стиральной машине отдельно от белья. Потом бак машины обрабатывается дезинфицирующим средством», - объяснил Дубинин.

По словам врача, под сомнение можно поставить экологичность использования многоразовой туалетной бумаги. «Туалетная бумага биоразлагаема. С экологической точки зрения польза отказа от бумаги неочевидна, а риски распространения инфекционных заболеваний чрезмерны», - заключил он.

Ранее в сети предложили использовать биде как альтернативу набирающей популярность многоразовой туалетной бумаге. Экотренд вызвал споры в интернете: по мнению пользователей Twitter, подобный подход негигиеничен. Тем не менее все запасы многоразовой туалетной бумаги быстро раскупили.

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

многразовая туалетная бумага это дно это пипец

Гость||

Многоразовая туалетная бумага в дальнейшем должна быть переработана в многоразовую жевательную резинку.

Гость||

жопу мыть надо а не размазывать

Гость||

многоразовая колбаса осталась?

Гость||

круговорот говна в природе

Гость||

Британские ученые изобрели туалетную бумагу, которую можно использовать несколько раз. Об этом сообщила газета The Mirror.

Гость||

Оказывается «бардак не в клозетах, а в головах» британских ученых


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте