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В стране и мире

Россиянам назвали допустимое время использования телефона

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Смартфон — неотъемлемая часть нашей жизни, однако важно использовать гаджет дозированно, не нанося ущерб здоровью. Об этом рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян в беседе с агентством «Прайм». Она также назвала допустимое количество времени для использования телефона.

По мнению специалиста, самые важные факторы использования мобильной техники — время и условия. Необходимо следить за осанкой, правильным освещением и расстоянием до глаз, чтобы не столкнуться с проблемами со здоровьем. «Многие люди, длительно и часто использующие смартфоны, жалуются на частые головные боли, головокружения, тошноту, слабость, быструю утомляемость, нарушения памяти и внимания — так называемые астенопические жалобы» — подчеркивает Адамян.

Особо офтальмолог предостерегает от использования гаджета для развлечения детьми в возрасте до семи лет. Подросткам и взрослым лучше сидеть в телефоне не более двух часов в день с длительными перерывами каждые 15-20 минут. Расстояние от глаз до экрана должно составлять 30-40 сантиметров, советует Адамян.

Ранее невролог Ольга Гофман рассказала, что плохое зрение может быть одним из симптомов сахарного диабета, поражения печени и других серьезных болезней.

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Источник — lenta.ru
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