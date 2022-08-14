Пчеловод предупредил об опасности добавления меда в кипяток

14.08.2022 | 12:23

При добавлении в кипяток мед теряет свои полезные свойства, а также вырабатывает яд. Об этом в разговоре с Ura.ru предупредил россиян пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш.

Он подчеркнул, что мед следует запивать теплым напитком, отметив, что температура воды не должна превышать 40 градусов по Цельсию. «Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд», — пояснил эксперт.

Диетолог Алексей Калинчев также подтвердил, что мед теряет полезные элементы при добавлении в кипяток. Кроме того, по его словам, мед может содержать в себе вредные вещества. В частности, в него могут попасть пестициды, если ими обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. Также мед может быть источником солей тяжелых металлов, если ульи находились около автомобильных дорог или рядом с теплоэлектростанциями.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что мед способен навредить людям с лишним весом и диабетом.