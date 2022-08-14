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В стране и мире

Пчеловод предупредил об опасности добавления меда в кипяток

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При добавлении в кипяток мед теряет свои полезные свойства, а также вырабатывает яд. Об этом в разговоре с Ura.ru предупредил россиян пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш.

Он подчеркнул, что мед следует запивать теплым напитком, отметив, что температура воды не должна превышать 40 градусов по Цельсию. «Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд», — пояснил эксперт.

Диетолог Алексей Калинчев также подтвердил, что мед теряет полезные элементы при добавлении в кипяток. Кроме того, по его словам, мед может содержать в себе вредные вещества. В частности, в него могут попасть пестициды, если ими обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. Также мед может быть источником солей тяжелых металлов, если ульи находились около автомобильных дорог или рядом с теплоэлектростанциями.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что мед способен навредить людям с лишним весом и диабетом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А кипяток в мед можно?

Гость||

Страна идиотов!

Гость||

Кипяток - это яд!

Гость||

долбанулся что ли? какой нахрен диоксометил... откуда вы его выискали?

Гость||

че за долбоящера выискали? по запросу яндекса статья 9 часов назад и больше ничего об этом... ну вы проверяйте блин прежде, чем копипастить!!!

Гость||

Ты пчела я пчеловод а мы любим мёд

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В частности, в него могут попасть пестициды, если ими обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. Также мед может быть источником солей тяжелых металлов, если ульи находились около автомобильных дорог или рядом с теплоэлектростанциями.
И эти страшные вещества активизируются только при добавлении кипятка?

Имя: Гость
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