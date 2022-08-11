В стране и мире

Названы сроки начала роста экономики России

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Экономика России может начать плановый рост в 2025 году, а в течение следующих пяти лет ВВП будет расти темпами, близкими к докризисным целям - по 3 процента. Соответствующие сроки назвали «Известия», ссылаясь на макроэкономический прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Такой сценарий эксперты считают самым вероятным для развития экономики России в настоящее время.

ВВП страны будет расти от 2,2 до 2,7 процента при ряде условий. Так, Россия должна обеспечить импорт товаров и настроить импортозамещение. Также государству необходимо вывести отечественную продукцию на новые рынки. В противном случае рост российской экономики составит от 1,3 до 1,9 процента. Эксперты отмечают и важность улучшения геополитической ситуации.

По их прогнозам, введенные Западом санкции сохранятся на ближайшие 10-15 лет. При этом ограничения постепенно утратят актуальность. «Уже через три-четыре года после введения санкций из них возникают (собственно, это и происходит на наших глазах) формальные или фактические изъятия», - говорится в исследовании ЦМАКП.

Эксперты добавили, что существует четыре варианта развития российской экономики. Одним из них является кризисный сценарий, имеющий небольшую вероятность реализации в 10 процентов. Также на настоящий момент маловероятна (15 процентов) автаркия, однако она может стать единственным возможным вариантом в случае дальнейшей резкой эскалации международного конфликта.

Еще одним сценарием с вероятностью в 35 процентов эксперты назвали ситуационную адаптацию, когда государство будет проводить крайне осторожную макроэкономическую политику. Аналитики считают, что наиболее возможным вариантом для России станет так называемая «Борьба за рост» или сценарий «Активной трансформации». В его рамках предполагается модернизировать российскую экономику в новых условиях.

На конец июля против России ввели 1160 экономических санкций. «Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства», - заявил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А рост и не прекращается никогда. Просто он отрицательный. Но ведь РОСТ!

Гость||

А за счёт чего рост? Нефти? Газа? Технологий? Экономики? Может промышленности? Или Китай с Африкой помогут?

Гость||

Народ нодо успокоить что бы не бунтовал

Гость||

Последний прогноз ванги?

Гость||

Перед выборами они всегда мечтают о росте экономике! И внушают эту мысль населению - окна Овертона!

Имя: Гость
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