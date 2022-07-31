«Уже в августе»: на госуслугах рассказали, как получить выплату на школьников

31.07.2022 | 08:45

Родителям российских школьников объяснили, что будет с выплатой в размере 10 000 рублей в 2022 году.

Напомним, единовременная выплата назначалась в 2021 году на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Родители получили деньги в августе прошлого года. Выплата была введена по поручению президента России Владимира Путина.

По мнению главы государства, дополнительные средства должны были помочь семьям с детьми собрать ребят к школе.

Многие россияне рассчитывали на деньги от Пенсионного фонда и в этом году. На сайте Change.org родители даже создали петицию «повторить в 2022 году выплаты по 10000 рублей на детей к школе». В официальном Telegram-канале «Госуслуги: для родителей» появились сведения о ежегодной выплате в 10 000 рублей.

Специалисты госуслуг отметили, что в 2021 году «выплата к школе» была установлена указом президента на конкретный период времени.

«Дополнительной господдержки для подготовки к школе на федеральном уровне в 2022 году не предусмотрено: официальных анонсов и нормативной документации нет», - рассказали подписчикам Telegram-канала «Госуслуги: для родителей».

Семьям со школьниками напомнили, что им положена выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Она назначается в том числе и полным семьям — ее размер в зависимости от дохода семьи в среднем составляет от 6 600 до 13 200 рублей в месяц.

«Точная сумма зависит от региона. В Бурятии семьи могут получать 15 495 рублей в месяц, в Тверской области — 13 606 рублей, на Камчатке — 26 864 рублей, в Орловской области — 12 557 рублей», - сообщили специалисты.

На детей до исполнения 8 лет назначается выплата в таком же размере и по тем же правилам. Если семья с первоклассником и подростком нуждается в поддержке, она сможет получить в августе около 30 000 рублей на двоих детей, указано в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».