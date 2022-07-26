В стране и мире

Продажи старых автомобилей в России упали

Печать
Telegram

В июне 2022 года россияне купили на треть меньше подержанных легковых автомобилей, чем в тот же месяц прошлого года. О падении рынка рассказали эксперты агентства «Автостат». При этом объем июньских продаж на восемь процентов выше, чем в мае.

Всего в июне было продано 353 тысячи старых машин, из которых 90 тысяч (25,4 процента) пришлось на автомобили марки Lada. Лидером среди иномарок с пробегом традиционно стала Toyota — за первый месяц лета россияне купили 38,5 тысячи подержанных легковых машин японского бренда.

В топ-5 самых популярных марок попали также корейские Hyundai (19,9 тысячи автомобилей) и Kia (19,8 тысячи), а также японский Nissan (18,7 тысячи). Из моделей чаще всего россияне покупали Lada 2114 «Самара-2», а также Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2107, и Ford Focus. При этом все перечисленные бренды в июне показали рыночное падение — в диапазоне от 27 (Lada) до 34 процентов (Toyota).

Наблюдается интересная тенденция в сфере продаж люксовых подержанных автомобилей. Продажи дорогих подержанных машин за первое полугодие выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чаще всего россияне выбирали машины Bentley и Maserati.

В начале июня эксперты «Авто.ру» выяснили, что старые автомобили Toyota и другие иномарки в России в июне стали стоить дороже, чем на момент их покупки три-пять лет назад в новом состоянии. Больше остальных среди трехлетних автомобилей с пробегом подорожали японские марки.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте