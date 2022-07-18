Евро предсказали резкое снижение к доллару

18.07.2022 | 16:35

В перспективе ближайших шести месяцев курс евро ожидает резкое снижение к доллару — до отметки в 0,9 доллара за евро, предсказывают аналитики, инвесторы и трейдеры, принявшие участие в опросе Bloomberg.

В пользу соответствующего прогноза высказалось 69 процентов из 792 участников опроса, тогда как в возможности Европы справиться с трудностями верят только 16 процентов респондентов.

Ожидания поддержал политический кризис в Италии, где в отставку хочет уйти премьер-министр Марио Драги. Респонденты опасаются, что страну вновь могут ждать проблемы из-за долга.

Пятая часть опрошенных полагает, что спред между десятилетними итальянскими и германскими облигациями должен увеличиться более чем до 500 базисных пунктов, самого высокого уровня с кризиса 2012 года, прежде чем вмешается Европейский центробанк. 18 июля премия к немецкому госдолгу росла до 235 базисных пунктов — самого значительного, по данным Reuters, уровня за последний месяц.

На оценках сказываются и ожидания рецессии: профессиональные инвесторы большей частью предполагают, что ее вероятность в ближайшие полгода превышает 50 процентов. Ситуация ставит ЕЦБ в сложное положение: регулятор готовится наконец поднять ставку на фоне перспектив усугубления энергетического кризиса, разгоняющего инфляцию.

Растущие цены уже бьют по частным потребителям и компаниям — теперь же страхи усугубляют опасения по поводу окончательной остановки поставок газа из России по «Северному потоку». Прокачку ранее поставили на паузу из-за ремонтных работ, которые должны завершиться 21 июля. В тот же самый день ЕЦБ, как предполагается, должен принять решение о повышении ставок впервые за долгое время.

Курс евро обновил 20-летний минимум к доллару в середине июля, падая ниже паритета. Днем 18 июля европейская валюта торгуется вокруг отметки в 1,01 доллара, показывая рост.