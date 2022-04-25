Сетевое издание|18+|Понедельник|25 апр 2022|13:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Правительству не хватило денег на дорогостоящие лекарства

Печать
Telegram

Минздрав почти исчерпал предусмотренный на 2022 год бюджет на закупку дорогостоящих лекарств в рамках госпрограммы. Но выделенных денег не хватило, поэтому структура министерства решила дополнительно закупить препараты на сумму 23 миллиарда рублей из бюджета на 2023-2024 годы, сообщает «Коммерсантъ».

Программа сталкивается с дефицитом финансирования не впервые: в 2021 году правительству уже пришлось потратить дополнительные девять миллиардов рублей. Средства пойдут на препараты для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза - эти заболевания входят в программу «14 высокозатратных нозологий». Обычно финансирование госпрограммы за счет бюджета следующих периодов начинается в ноябре-декабре, однако в 2021 году деньги из бюджета 2022 года понадобились уже в июне.

Председатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев считает, что закупка лекарств за счет бюджета следующего года связана с недофинансированием программы. В 2021 году дефицит программы оценивался в 20 миллиардов рублей при утвержденном бюджете в 64,3 миллиарда рублей. Без дополнительных средств население столкнулось бы с нехваткой лекарств. В 2022 году ВСП тоже оценивает дефицит финансирования примерно в 20 миллиардов рублей.

Журавлев подчеркнул, что бюджет программы растет недостаточно: в 2022 году его увеличили всего на четыре процента, в то время как пациентов ежегодно становится на 5-10 процентов больше. Председатель ВСП отметил, что в 2022 году большая часть препаратов по программе была закуплена лишь наполовину от потребности. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что Минздрав заключает контракты на средства бюджета 2023-2024 годов, чтобы зафиксировать цены на препараты в условиях нестабильного курса рубля. Таким образом министерство, по мнению эксперта, пытается сэкономить деньги.

В 2021 году директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко заявляла о дефиците средств на финансирование программы. Тогда чиновница объяснила, что не видит решения проблемы, а экономии на госзакупках не хватит, чтобы покрыть потребности. В апреле 2022 года замглавы Минздрава Виктор Фисенко утверждал, что в России сейчас имеется полный ассортимент препаратов из перечня высокозатратных нозологий, а задержки поставок связаны с логистическими трудностями.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте