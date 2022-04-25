Правительству не хватило денег на дорогостоящие лекарства

25.04.2022 | 12:17

Минздрав почти исчерпал предусмотренный на 2022 год бюджет на закупку дорогостоящих лекарств в рамках госпрограммы. Но выделенных денег не хватило, поэтому структура министерства решила дополнительно закупить препараты на сумму 23 миллиарда рублей из бюджета на 2023-2024 годы, сообщает «Коммерсантъ».

Программа сталкивается с дефицитом финансирования не впервые: в 2021 году правительству уже пришлось потратить дополнительные девять миллиардов рублей. Средства пойдут на препараты для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза - эти заболевания входят в программу «14 высокозатратных нозологий». Обычно финансирование госпрограммы за счет бюджета следующих периодов начинается в ноябре-декабре, однако в 2021 году деньги из бюджета 2022 года понадобились уже в июне.

Председатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев считает, что закупка лекарств за счет бюджета следующего года связана с недофинансированием программы. В 2021 году дефицит программы оценивался в 20 миллиардов рублей при утвержденном бюджете в 64,3 миллиарда рублей. Без дополнительных средств население столкнулось бы с нехваткой лекарств. В 2022 году ВСП тоже оценивает дефицит финансирования примерно в 20 миллиардов рублей.

Журавлев подчеркнул, что бюджет программы растет недостаточно: в 2022 году его увеличили всего на четыре процента, в то время как пациентов ежегодно становится на 5-10 процентов больше. Председатель ВСП отметил, что в 2022 году большая часть препаратов по программе была закуплена лишь наполовину от потребности. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что Минздрав заключает контракты на средства бюджета 2023-2024 годов, чтобы зафиксировать цены на препараты в условиях нестабильного курса рубля. Таким образом министерство, по мнению эксперта, пытается сэкономить деньги.

В 2021 году директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко заявляла о дефиците средств на финансирование программы. Тогда чиновница объяснила, что не видит решения проблемы, а экономии на госзакупках не хватит, чтобы покрыть потребности. В апреле 2022 года замглавы Минздрава Виктор Фисенко утверждал, что в России сейчас имеется полный ассортимент препаратов из перечня высокозатратных нозологий, а задержки поставок связаны с логистическими трудностями.