Потребительские кредиты в России подорожали в два раза

23.04.2022 | 15:08

Стоимость потребительского кредита в России за последний месяц выросла почти в два раза — со средних 17 процентов годовых в феврале до 30,7 процента в марте. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» пишет РИА Новости.

На этом фоне в марте выдача кредитов упала на 69,4 процента, до 612,6 тысячи, что стало минимумом с апреля 2020 года. Объем полученных займов сократился еще сильнее — на 82,7 процента, до 84,8 миллиарда рублей.

Эксперты связывают ужесточение кредиторами условий с резким повышением ключевой ставки Центробанка. На фоне начала действий российских войск на территории Украины параметр подняли с 8,5 процента до 20 процентов.

После того как российская финансовая система выдержала первый шок, ставку опустили до 17 процентов. В ближайшее время в Госдуме не исключают дальнейшего снижения.