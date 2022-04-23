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В стране и мире

Названы последствия ухода из России производителя туалетной бумаги Zewa

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Уход из России шведского производителя средств личной гигиены Essity не обойдется без последствий из-за большой доли компании на рынке. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала сооснователь Skolkovo NextGen и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

По ее словам, бренды Essity занимают лидирующие позиции на рынке, в зависимости от регионов и торговых сетей на них может приходиться до 27-37 процентов продаж. В частности, туалетная бумага Zewa занимает треть российского рынка, такая же ситуация складывается в отношении бумажных полотенец и носовых платочков.

Меньше проблем возникнет с подгузниками и средствами женской гигиены — там доля Essity достигает порядка 7-10 процентов. В качестве конкурентов, которые могут заполнить нишу, эксперт назвала иностранные Procter&Gamble и Kimberly Clark, если только те не последуют примеру Essity и не уйдут из страны, и российская Bella.

На рынок туалетной бумаги могут претендовать турецкий производитель Papia и российский Viero, хотя их совокупная доля сейчас меньше, чем у шведов. Крупные ретейлеры также пытаются выйти на рынок и выпускают продукцию под своим брендом, но к ее качеству остаются вопросы. Конкретные сроки, когда Essity уйдет с российского рынка, не называются. В компании отмечают, что рассматривают все варианты, в том числе продажу бизнеса, а пока работа продолжается в обычном режиме.

Комментируя новость об уходе Zewa, главный технолог Сясьского бумажно-целлюлозного комбината Денис Головчанский заявил, что почувствовал облегчение. ЦБК является одним из крупнейших производителей туалетной бумаги в России, и снижение конкуренции пойдет ему на пользу, считает он.

Ранее сообщалось, что проблемы с логистикой и санкциями могут спровоцировать дефицит унитазов на российском рынке. Пока продавцы реализуют запасы, но их осталось на несколько месяцев. Отечественным производителям заменить западных поставщиков будет непросто из-за дефицита каолина.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Напугали,проживем без ZZZewa- лопух скоро пойдет,майка подлиннее,углы в конце концов.

Гость||

Оказывается все разнообразие товаров в магазинах держалось на иностранных производителях. Очухались!

Гость||

Все это приведет к очередному повышению цен, так как ушел конкурент, следовательно рынок на 10% менее насыщен-таковы законы бизнеса в Рассии

Гость||

Ужос! Как я буду жить без смываемой втулки?

Гость||

Я подмываюсь водой и бумагу не использую

Гость||

penzainform.ru писал(a):

главный технолог Сясьского бумажно-целлюлозного комбината Денис Головчанский заявил, что почувствовал облегчение. ЦБК является одним из крупнейших производителей туалетной бумаги в России, и снижение конкуренции пойдет ему на пользу, считает он.
Конечно-можно подбросить цены вверх, до цен Зевы и через некоторое время купить себе еще одну квартиру, коттедж и мерседес))

Имя: Гость
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