Названы последствия ухода из России производителя туалетной бумаги Zewa

23.04.2022 | 12:49

Уход из России шведского производителя средств личной гигиены Essity не обойдется без последствий из-за большой доли компании на рынке. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала сооснователь Skolkovo NextGen и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

По ее словам, бренды Essity занимают лидирующие позиции на рынке, в зависимости от регионов и торговых сетей на них может приходиться до 27-37 процентов продаж. В частности, туалетная бумага Zewa занимает треть российского рынка, такая же ситуация складывается в отношении бумажных полотенец и носовых платочков.

Меньше проблем возникнет с подгузниками и средствами женской гигиены — там доля Essity достигает порядка 7-10 процентов. В качестве конкурентов, которые могут заполнить нишу, эксперт назвала иностранные Procter&Gamble и Kimberly Clark, если только те не последуют примеру Essity и не уйдут из страны, и российская Bella.

На рынок туалетной бумаги могут претендовать турецкий производитель Papia и российский Viero, хотя их совокупная доля сейчас меньше, чем у шведов. Крупные ретейлеры также пытаются выйти на рынок и выпускают продукцию под своим брендом, но к ее качеству остаются вопросы. Конкретные сроки, когда Essity уйдет с российского рынка, не называются. В компании отмечают, что рассматривают все варианты, в том числе продажу бизнеса, а пока работа продолжается в обычном режиме.

Комментируя новость об уходе Zewa, главный технолог Сясьского бумажно-целлюлозного комбината Денис Головчанский заявил, что почувствовал облегчение. ЦБК является одним из крупнейших производителей туалетной бумаги в России, и снижение конкуренции пойдет ему на пользу, считает он.

Ранее сообщалось, что проблемы с логистикой и санкциями могут спровоцировать дефицит унитазов на российском рынке. Пока продавцы реализуют запасы, но их осталось на несколько месяцев. Отечественным производителям заменить западных поставщиков будет непросто из-за дефицита каолина.