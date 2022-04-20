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В стране и мире

Российский генерал назвал ключевое отличие спецоперации от войны

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Специальная военная операция отличается от войны целью сохранить жизни мирных жителей. Об этом сообщил бывший главком ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Главное - сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война - это война», - сказал генерал, отвечая на соответствующий вопрос.

В беседе с изданием генерал также предположил, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом спецоперации на Украине. По его словам, Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения. «Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», - подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

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Источник — lenta.ru
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