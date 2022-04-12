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В стране и мире

В два раза: в ПФР обрадовали пенсионеров

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В Пенсионном фонде РФ сообщили радостную для многих россиян новость.

Граждане нашей страны, которые выходят на пенсию в 2022 году, теперь станут получать первую выплату положенной им пенсии в два раза быстрее.

«С этого года, первая пенсия только что вышедшему на заслуженный отдых гражданину будет перечислена в течение 7 рабочих дней. Ранее это делалось в течение 15 дней», - отметили в пресс-службе ПФР.

В ведомстве подчеркнули, что семь дней считается со дня принятия решения о назначении пенсии.

Нововведение распространяется не только на тех пенсионеров, кто получает деньги от государства впервые. Ускоренный порядок назначения будет действовать и в тех случаях, когда пенсия восстанавливается.

«Это касается случаев, когда пенсионеры переезжают в другой населенный пункт. Теперь такие граждане смогут оперативнее получать выплаты по новому месту жительства», - рассказали специалисты Пенсионного фонда.

Ранее в ПФР рассказали о новом сервисе. С помощью рассылки сообщений портала госуслуги россиян будут уведомлять о наличии у них накопительной пенсии.

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Источник — rg.ru
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