В два раза: в ПФР обрадовали пенсионеров

В Пенсионном фонде РФ сообщили радостную для многих россиян новость.
Граждане нашей страны, которые выходят на пенсию в 2022 году, теперь станут получать первую выплату положенной им пенсии в два раза быстрее.
«С этого года, первая пенсия только что вышедшему на заслуженный отдых гражданину будет перечислена в течение 7 рабочих дней. Ранее это делалось в течение 15 дней», - отметили в пресс-службе ПФР.
В ведомстве подчеркнули, что семь дней считается со дня принятия решения о назначении пенсии.
Нововведение распространяется не только на тех пенсионеров, кто получает деньги от государства впервые. Ускоренный порядок назначения будет действовать и в тех случаях, когда пенсия восстанавливается.
«Это касается случаев, когда пенсионеры переезжают в другой населенный пункт. Теперь такие граждане смогут оперативнее получать выплаты по новому месту жительства», - рассказали специалисты Пенсионного фонда.
Ранее в ПФР рассказали о новом сервисе. С помощью рассылки сообщений портала госуслуги россиян будут уведомлять о наличии у них накопительной пенсии.
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