До 20 апреля: Путин заявил об индексации пенсий и соцвыплат

11.04.2022 | 17:59

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабинета министров заявил, что необходимо проработать вопрос об индексации пенсий.

Глава государства потребовал от правительства до 20 апреля представить ему решения по увеличению социальных выплат и минимального размера оплаты труда.

«Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам», - указано в документе по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, сообщает «Российская газета».

Владимир Путин обратил внимание на инфляцию, которая серьезно отражается на людях, поэтому в ближайшее время должны быть приняты решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года разогналась до 7,61 процента. Это максимальный показатель с января 1999 года, когда она составляла 8,38 процента. В годовом выражении инфляция в марте 2022 года ускорилась до 16,69 процента.

Специалисты отметили, что в марте продукты питания в стране подорожали на 7,1 процента, а с начала года — на 10,5 процента. Сильнее всего лук - почти в два раза.