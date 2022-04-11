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В стране и мире

До 20 апреля: Путин заявил об индексации пенсий и соцвыплат

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабинета министров заявил, что необходимо проработать вопрос об индексации пенсий.

Глава государства потребовал от правительства до 20 апреля представить ему решения по увеличению социальных выплат и минимального размера оплаты труда.

«Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам», - указано в документе по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, сообщает «Российская газета».

Владимир Путин обратил внимание на инфляцию, которая серьезно отражается на людях, поэтому в ближайшее время должны быть приняты решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года разогналась до 7,61 процента. Это максимальный показатель с января 1999 года, когда она составляла 8,38 процента. В годовом выражении инфляция в марте 2022 года ускорилась до 16,69 процента.

Специалисты отметили, что в марте продукты питания в стране подорожали на 7,1 процента, а с начала года — на 10,5 процента. Сильнее всего лук - почти в два раза.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — rg.ru
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Гость||

Да, лук это ДААААА!!! Очень важный продукт для пенсионеров особенно. Что бы цинги не было у беззубых. А остальные продукты просто дешовка, вот там у них в гейевропе цены бешенные, им надо помогать. А мы потерпим и отнесемся с пониманием!

Имя: Гость
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