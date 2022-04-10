Россиянам дали советы по вкладам и кредитам

10.04.2022 | 14:39

Россиянам стоит поторопиться с размещением денег на вклады под высокую ставку, чтобы извлечь максимальную выгоду. Тем, кто планирует взять кредит на более выгодных условиях, стоит подождать. Как распорядиться деньгами в текущей экономической ситуации, «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Как вкладывать деньги?

Российские банки начали снижать проценты по депозитам после снижения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ). Тем, кто не успел разместить средства на вклады с доходностью выше 20 процентов годовых, стоит поторопиться, чтобы заработать, советует экономист.

«Снижение ставок началось уже в последней декаде марта, сейчас оно стало общим, потому что Центральный банк недавно снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов, соответственно, стоимость денег упадет и для кредитов, и для депозитов. Более того, Центральный банк пообещал, что вполне возможно в конце апреля будет еще одно снижение ставки, то есть доходность вкладов пойдет вниз. Если кто-то еще не воспользовался ситуацией, когда можно было под очень высокий процент даже в топовых банках разместить свои денежные средства, лучше сделать это сейчас», — пояснил он.

По словам экономиста, банки предлагают высокие ставки на краткосрочные депозиты до трех, максимум шести месяцев. Лучше выбрать банк из наиболее надежных, в которых на максимальный срок можно разместить деньги по высокой ставке, считает Владимир Григорьев.

Альтернативные инвестиции

Гораздо больше сейчас возможно заработать на рынке ценных бумаг, но для новичков на бирже это будет слишком рискованно, уверен специалист.

«Если говорить о рынке ценных бумаг, он сейчас очень волатильный. Кроме вкладов можно посмотреть на драгоценные металлы, прежде всего золото, дождаться, когда оно снизится в цене, после этого можно его покупать. Можно открыть в банке металлический счет. Там нет гарантированной доходности, нет даже гарантий того, что стоимость не изменится — она то снижается, то повышается», — сказал он.

Когда брать кредит?

В отличие от депозитов, предложения по кредитам сейчас наименее выгодные. Если нет острой необходимость взять заем у банка, лучше отложить этот вопрос, уверен Владимир Григорьев.

«Лучше подождать, пока упадет ставка. Банк — институт, зависящий от притока денег. Он выдает кредиты из тех денег, которые приносят вкладчики. Соответственно, если ставки по вкладам высокие, то и по кредитам они будут высокие, поэтому лучше подождать хотя бы до мая. Есть предположение, что ключевая ставка может упасть процентов до 15. Во-вторых, неизбежно начнется следующее: банки начнут стремиться перетягивать друг у друга клиентов, и кто-то будет давать более выгодные предложения по кредитам», — заключил экономист.

Сбербанк снизил максимальную ставку с 21,9 до 19,9 процента. Также изменились условия по вкладам — с 19 до 16 процентов.

8 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов.

28 февраля регулятор более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 9,5 до 20 процентов из-за кардинального изменения внешних условий.