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В стране и мире

В России опровергли общение грибов друг с другом

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Грибы не могут общаться друг с другом, опроверг исследование британских ученых в беседе с с радиостанцией «Говорит Москва» ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова Максим Дьяков.

«Как могут существа без нервной системы алфавит составить? Бред какой-то полный. Настолько идиотство, что дальше некуда. Давайте еще [скажем], что инфузории-туфельки беседуют, придумаем ещё что-нибудь такое из этой серии. Как существа без нервной системы, без ничего вообще могут [использовать] слова, буквы? Обезьяна не может даже, а тут грибы. Это настолько бред, что даже не знаю, как это комментировать — поющая тыква, романс поющая», — сказал специалист.

Таким образом Дьяков прокомментировал исследование микологов из Университета Западной Англии (Великобритания), которые зафиксировали, что грибы способны общаться друг с другом с помощью электрических импульсов. Согласно соавтору исследования, профессору Эндрю Адамацки, у грибов есть собственный язык, который содержит до 50 слов.

В апреле 2021 года ученые Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили древнейшее многоклеточное существо. Возраст остатков микроскопического организма достигает одного миллиарда лет. По мнению ученых это могла быть промежуточная форма между одноклеточными и многоклеточными формами жизни.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Это он ещё Курёхина не смотрел. Там и грибы и радиоволны.... ;)

Гость||

Это смотря какие грибы: мухоморы и синие поганки общаются,особенно,если грибник их откушает.

Имя: Гость
Комментарий:

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