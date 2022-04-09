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В стране и мире

США расширят ограничения на экспорт товаров в Россию

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Министерство торговли США анонсировало расширение ограничения на экспорт различных категорий товаров в Россию и Белоруссию. Причиной этого стала ситуация на Украине, сообщает РИА Новости.

«В ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины, которой в значительной степени способствовала Белоруссия, США расширяют для них требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю», — сказано в заявлении.

Отмечается, что новые ограничения коснутся сотен разных товаров, включая ядерные вещества, установки и оборудование, химические вещества, удобрения и электронику.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов прокомментировал передачу разведывательных данных Украине. Он признал, что Киев может применять американские разведданные для наступательных операций.

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Источник — lenta.ru
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