От 6 до 12 тысяч: Мишустин рассказал о новых выплатах детям

07.04.2022 | 16:25

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил перед депутатами Государственной думы РФ с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2021 год.

Глава кабмина рассказал о сложной ситуации вокруг страны. Мишустин отметил, что число санкций против России превысило шесть тысяч. Но экономика держится, а власти еженедельно мониторят ситуацию на рынке труда. Пока резкого сокращения занятости не отмечается.

Мишустин заявил, что ажиотажный спрос на ряд продуктов питания в марте прошел. По результатам проверки специалисты ФАС возбудили семь дел за нарушения в сфере торговле.

Глава кабмина подчеркнул, что жители страны не останутся без поддержки. Социальные пособия и зарплаты бюджетников будут проиндексированы, а находящиеся в сложном финансовом положении родители детей от 8 до 16 лет получат пособия в размере от 6 до 12 тысяч рублей.

«Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента уже с 1 апреля начисляется новое ежемесячное пособие», - рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета.

По его словам, на поддержку семей будет направлено более чем 450 миллиардов рублей.