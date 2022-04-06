В России начнут бороться с валютными спекулянтами

06.04.2022 | 12:03

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам организовать взаимодействие с МВД России. Вместе ведомства начнут выявлять нарушения, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, сообщает РБК.

В письме, отправленном ФНС, отмечается, что валютные спекулянты проводят операции в социальных сетях, Telegram-каналах, а также интернет-сервисах с объявлениями. В сложившейся ситуации такая теневая продажа «несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», поэтому с ней следует бороться.

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напомнил, что продавать и покупать валюту, согласно законодательству, разрешено только в отделениях банков. За теневые операции физлицам и юрлицам грозит штраф в размере от 75 до 100 процентов от объема операции, указано в КоАП. В некоторых случаях для продавцов валюты предусмотрена уголовная ответственность.

«Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту в первую очередь со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — объяснил юрист.

9 марта российский Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой, предусматривающий определенные ограничения. В его рамках гражданам, имеющим валютные счета и вклады, гарантируют сохранность средств в валюте, но получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов.