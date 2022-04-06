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В стране и мире

Умер Владимир Жириновский

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После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий», — подчеркнул парламентарий.

По словам Володина, личность Жириновского настолько масштабна, что без лидера ЛДПР тяжело представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — поддержка избирателей, добавил спикер Госдумы.

В начале февраля председатель ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Червям теперь давиться его разлагать сочувствую им

Гость||

Вам, пердунам, до него пердеть и пердеть. Вы ногтя его не стоите

Гость||

А сколько времени врали, что на поправку идёт!

Гость||

Так просто не умирают, знать время и обстоятельства так сложились. Все мы под Господом находимся , все!

Гость||

Очень очень очень очень жаль

Гость||

Жаль, родным соболезнование, а ему царство небесное, и вечную память

Гость||

На всё воля Адоная

Гость||

Блин такой умный мужик был,жаль,сейчас бы его голова очень пригодилась.царствие небесное ему.

Гость||

Очень жаль,очень умный человек, а пишут здесь убогие уроды!

Гость||

Поехал договариваться с Кобзоном о подготовке концерта к встрече главного гостя.

Гость||

70-80 лет жизни человеческой, это миг для Вселенной, это кажется что мы вроде бы долго живём. Но это лишь иллюзия, поэтому жить надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно там, т.е в вечности..

Гость||

А Лебединое озеро скоро?

Гость||

Да,Лебединое можно немного сейчас покрутить по ТВ,в качестве репетиции.

Гость||

Гость писал(а):

> Поехал договариваться с Кобзоном о подготовке концерта к встрече главного

> гостя.

______

Да уж, Бадона там ждут с нетерпением, сера в котёл уже подброшена

Гость||

Он ещё шоу в Гааге посмотрит...

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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