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В стране и мире

Российским судам запретили заходить в порты Европы

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Евросоюз запретит российским судам заходить в порты стран-членов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

Такая мера содержится в пятом санкционном пакете ЕС из-за ситуации на Украине, где с 24 февраля по указу президента Владимира Путина проводится спецоперация.

Запрет касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Кроме того, ограничения коснутся российских и белорусских операторов автотранспорта.

Также в пятый пакет санкций вошли запрет на любые операции с «четырьмя ключевыми российскими банками», запрет на импорт угля из России, на экспорт полупроводников, машин и оборудования, на участие российских компаний в госзакупках ЕС.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Теперь у Ростка не пришвароваться

Гость||

ништяк,свою яхту не припаркую

Гость||

Хорошо

Гость||

Санкции нам на пользу.

Гость||

Не смешите мои Искандеры.

Имя: Гость
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