Эксперты заявили об усилении дискриминации русскоязычных за рубежом

05.04.2022 | 18:27

Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась за последний месяц. Продолжаются преследования на бытовом уровне и травля детей в школах, чаще фиксируются нападения с телесными повреждениями. Отдельные европейские политики, мэры городов стали активнее осуждать подобные проявления, но к системным мерам по пресечению дискриминации русскоговорящих их реакция не приводит. Об этом на круглом столе в рамках доклада Московского бюро по правам человека рассказал директор Бюро, член СПЧ Александр Брод.

«Ксенофобия по отношению к русским как следствие радикальной политики Запада, массовое нарушение прав россиян за рубежом имеют тенденцию к усилению, что подтверждают многочисленные сообщения в СМИ, а также официальные данные Росстата, МИД России и других государственных органов», — заявил в ходе презентации доклада член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.

Помимо оскорблений и преследований на бытовом уровне, зафиксированы факты нападения на детей в Германии, Греции, Нидерландах и других странах. С русофобскими заявления продолжают выступать европейские политики и журналисты, рассказал член СПЧ. «Реакция на дискриминацию русских со стороны некоторых политиков и международных организаций усилилась. Они признают эту проблему, но достаточно осторожно, что не приводит, в свою очередь, к системным мерам по пресечению подобных фактов на практическом уровне», — подчеркнул Александр Брод. При этом ежедневно в разных странах (Армении, Франции, Эквадоре, Брюсселе, США и других) местные жители проводят пикеты и шествия с требованиями прекратить ненависть против русских и остановить террор украинских неонацистов.

По мнению заместителя директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимира Шаповалова, беспрецедентную кампанию по русофобии, охватившую страны Запада, можно сравнить только с исламофобией, которая имела место быть в США после событий 11 сентября, а также с юдофобией, характерной для Германии и ее союзников в 30 и 40-е годы XX века.

Директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович (Сербия) подчеркнула, что за многочисленными фактами проявления русофобии и обвинений против России стоит США. Нет сомнений, считает эксперт, фотографии и видео из Бучи — «специально спланированная провокация страны». «События в Буче не похожи на Сребреницу, скорее на провокацию со стороны Америки в селе Рачак. Тогда ее возглавил американский агент. Также медийная агрессия, которая направлена против России, ничем не отличается от той, что была развернута США против Сербии в 90-е годы. Одни и те же термины и речи политиков», — заявила Трифкович.

Директор Института европейских исследований Александр Гапоненко (Латвия) рассказал, что в стране наблюдается проведение линии на ассимиляцию русских, их последовательное унижение. «Как только началась спецоперация на Украине, Сеймом было принято решение полностью перевести обучение русских детей на латышский язык. Эта линия проводится уже 30 лет, но в последнее время она обострилась. Запрещено празднование 9 мая, унижаются символы, которые определяют русское самосознание. При этом правовые институты на территории Прибалтики не действуют», — заявил Гапоненко.

В Бельгии, сообщил политолог и публицист Валерий Двойников, как только звучит слово «Россия», начинаются «кровавые дебаты». «Цель Европы очевидна — снести в России власть, поставить своего человека, разделить территории и установить на них свой контроль. Национальные ценности России противоречат европейским», — объяснил эксперт.

Сегодня Европа последовательно старается провести линию по слому русской культуры, языка, исторических и национальных традиций. В этом убежден заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Иосиф Дискин. «Мы имеем дело с огромным проектом, глобальной сектой, которая стремится стать доминирующей гражданской «религией» в массовом сознании. Необходимо доносить до общества разных стран, что, присоединяясь к русофобии, вы поддерживаете изуверские позиции», - подчеркнул эксперт.

Вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей Бородин заявил: русскоязычным людям, которые подвергаются дискриминации, нужно в какой-то степени «наступить на гордость» и использовать все существующие механизмы для защиты своих прав в странах, где они проживают. Так, в Германии, Испании и других государствах за нападения на русских людей, поджоги в школах на виновных лиц заводятся уголовные дела. Русскоязычные адвокаты продолжают оказывать поддержку пострадавшим от дискриминации.