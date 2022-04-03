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В стране и мире

Понесут потери: Сбербанк и ВТБ предупредили правительство о серьезной проблеме

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Представители крупнейших банков страны предупредили правительство РФ о серьезных последствиях для банковской системы из-за санкционного давления западных стран и мер, которые предпринимаются в ответ на введенные ограничения.

Герман Греф и Андрей Костин еще в середине марта направили письмо в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Главы кредитных учреждений описали возможные потери своих банков.

По их мнению, убытки из-за участия в мерах государственной поддержки, действующих и обсуждаемых, могут составить почти 600 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

Греф и Костин указали, что меры господдержки должны носить рыночный характер. Вместе с тем, целый ряд решений, принятых и обсуждаемых в настоящее время, не учитывает эти договоренности, что наносит значительный финансовый ущерб банковскому сектору, который и так понесёт наиболее существенные потери, предупреждают авторы документа.

«По оценке Банка России, убыток банковской системы в 2022 году составит от 3,5 до 5,8 трлн рублей без учета отрицательной переоценки ценных бумаг в размере около 2 трлн рублей. Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, не включая убытки по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов», - сказано в письме банкиров.

В настоящий момент кредитные учреждения участвуют сразу в нескольких программах государственной поддержки, среди них: кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, физических лиц; субсидирование по действующим инвестиционным кредитам.

Некоторые политики уже осудили письмо Германа Грефа и Андрея Костина. Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов считает, что поведение глав банков цинично, ведь они «понесут убыток от помощи родной стране».

«Поражает и фраза про «значительный финансовый ущерб банковскому сектору, который и так понесёт наиболее существенные потери». Их послушать, так банкам хуже всего в кризис приходится, и заботиться о них надо, как о малых детях – кормить-поить-одевать нужно, а требовать ничего нельзя. Только выглядят эти банки не как малые, а как вполне взрослые и неблагодарные дети, которые отказываются помогать в трудной ситуации воспитавшим их родителям. Или они забыли, на чьи деньги построили свое финансовое благополучие, кто им помогал в прошлые кризисы и кто является их главным акционером? Напомню – государство. Но не в понимании «государство – это я», как, возможно, некоторым из них кажется, а в понимании «государство – это народ». Вот этому народу сейчас нужна помощь», - написал депутат в своем telegram-канале.

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