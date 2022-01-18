В Гидрометцентре рассказали об аномальной погоде в Крещенскую ночь

18.01.2022 | 11:18

Аномально теплая погода будет наблюдаться в Крещенскую ночь, которая пройдет 19 января. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает «РИА Новости».

«В этом году Крещенская ночь будет теплой, кроме Чукотки», - сказал он, отметив, что особо заметные аномальные значения ожидаются на Урале, в Приволжье, а также в Сибири.

По словам главы Гидрометцентра, в Москве в ночь на 19 января будет температура от минус 10 до минус 15 градусов.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в столице России 17 и 18 января. Так, в Москве температура воздуха составит минус 1-3 градуса, ожидается снег, метель и гололедица.