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Россиянам назвали запрещенные к хранению на балконе вещи

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Согласно пожарным нормативам, на балконе запрещается хранить горюче-смазочные вещества. Об этом россиянам рассказала адвокат Елена Кудерко, сообщает РИА Новости.

Правозащитница назвала запрещенными к хранению взрывоопасные и иные легковоспламеняющиеся вещества, так как они считаются потенциальными источниками возгорания. В списке также оказались тяжелая мебель и массивная бытовая техника. Собственникам запрещено устанавливать кондиционеры без крепления к фасаду.

Адвокат прокомментировала изменение правил эксплуатации и содержания балконов в многоквартирных домах. По словам Кудерко, к общедомовому имуществу относится не весь балкон, а только плита - за ремонт ограждения, козырька и парапета балкона будут ответственны жильцы соответствующей квартиры. Они будут обязаны соблюдать дизайн фасада.

В декабре 2021 года в Минстрое сообщили, что с 1 марта 2022-го в России будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. Речь шла о сумме в пять тысяч рублей. Таким способом власти решили бороться с перепланировками жилых помещений.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А какие вещи запрещено во дворцах хранить и особняках на рублевки?

Гость||

Необходимо проверить на запрещенные вещи дома в поселке Дубрава!

Гость||

— За порчу лавки купца Первияйнена, за порчу лавки купца Вторияйнена, за порчу лавки купца Третияйнена, а также за причинение материального ущерба купцу Пятияйнену, купцу Шестияйнену, купцу Семияйнену…

— Будет ли конец у этого лешего?!

Гость||

Гость писал(а):

> Необходимо проверить на запрещенные вещи дома в поселке Дубрава!

И в Октябрьском саду.

Гость||

Харош трепаться, валите в валежником , избиратели. И штрафы подайте с поклоном хозявам

Гость||

Завыло болото

Имя: Гость
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