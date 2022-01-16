Россиянам раскрыли способы борьбы с шумными соседями

16.01.2022 | 11:57

Соседи по дому имеют право шуметь только в определенные часы - в зависимости от региональных законов. Об этом напомнил адвокат Никита Головин и раскрыл россиянам эффективные способы борьбы с нарушающими правила жильцами, сообщает «Российская газета».

Например, в Санкт-Петербурге необходимо соблюдать тишину с 22 до 8 часов, в Москве - с 23 до 7 часов. Ремонт разрешается проводить лишь с 9 до 13 и с 15 до 19 часов. Если соседи нарушают эти правила, Головин посоветовал попробовать с ними договориться и мирно решить конфликт. Эксперт подчеркивает, что такой способ сэкономит и время, и нервы. Если жильцы не хотят идти на компромисс, то можно прибегнуть к помощи управляющей компании или Товарищества собственников жилья (ТСЖ). Головин отметил, что управляющие обычно решают проблему и заставляют собственников прекратить ремонт в неположенное время.

Если соседи продолжают шуметь, необходимо обратиться в правоохранительные органы или пожаловаться в Роспотребнадзор на превышение санитарных норм по шуму. Головин также посоветовал сообщить управляющей компании или жилищной инспекции, если имеются подозрения, что соседи меняют планировку: рушат или перестраивают стены, делают новые дверные проемы, переносят кухню, ванную или санузел. За нарушение Жилищного кодекса собственника могут оштрафовать или даже принудительно выселить.

Согласно закону, шум не может превышать уровень в 55 децибел днем и 45 децибел ночью. Юрист Денис Хузиахметов подчеркнул, что можно самостоятельно заказать экспертизу у аккредитованной организации, чтобы подтвердить факт нарушения. «Важно понимать, что бремя доказывания причинения вреда лежит на истце, в том числе путем проведения судебной экспертизы», - рассказал эксперт и подчеркнул, что часто истцы не приносят в суд доказательств, что сказывается на решении по делу.

10 января стало известно, что в Госдуме задумались о введении штрафов на федеральном уровне за нарушение тишины и покоя ночью. Соответствующую статью предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). По мнению парламентариев, решение проблем с шумом на региональном уровне сопровождается рядом сложностей, из-за чего процесс становится слишком растянутым по времени.