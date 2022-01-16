Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 янв 2022|13:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам раскрыли способы борьбы с шумными соседями

Печать

Соседи по дому имеют право шуметь только в определенные часы - в зависимости от региональных законов. Об этом напомнил адвокат Никита Головин и раскрыл россиянам эффективные способы борьбы с нарушающими правила жильцами, сообщает «Российская газета».

Например, в Санкт-Петербурге необходимо соблюдать тишину с 22 до 8 часов, в Москве - с 23 до 7 часов. Ремонт разрешается проводить лишь с 9 до 13 и с 15 до 19 часов. Если соседи нарушают эти правила, Головин посоветовал попробовать с ними договориться и мирно решить конфликт. Эксперт подчеркивает, что такой способ сэкономит и время, и нервы. Если жильцы не хотят идти на компромисс, то можно прибегнуть к помощи управляющей компании или Товарищества собственников жилья (ТСЖ). Головин отметил, что управляющие обычно решают проблему и заставляют собственников прекратить ремонт в неположенное время.

Если соседи продолжают шуметь, необходимо обратиться в правоохранительные органы или пожаловаться в Роспотребнадзор на превышение санитарных норм по шуму. Головин также посоветовал сообщить управляющей компании или жилищной инспекции, если имеются подозрения, что соседи меняют планировку: рушат или перестраивают стены, делают новые дверные проемы, переносят кухню, ванную или санузел. За нарушение Жилищного кодекса собственника могут оштрафовать или даже принудительно выселить.

Согласно закону, шум не может превышать уровень в 55 децибел днем и 45 децибел ночью. Юрист Денис Хузиахметов подчеркнул, что можно самостоятельно заказать экспертизу у аккредитованной организации, чтобы подтвердить факт нарушения. «Важно понимать, что бремя доказывания причинения вреда лежит на истце, в том числе путем проведения судебной экспертизы», - рассказал эксперт и подчеркнул, что часто истцы не приносят в суд доказательств, что сказывается на решении по делу.

10 января стало известно, что в Госдуме задумались о введении штрафов на федеральном уровне за нарушение тишины и покоя ночью. Соответствующую статью предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). По мнению парламентариев, решение проблем с шумом на региональном уровне сопровождается рядом сложностей, из-за чего процесс становится слишком растянутым по времени.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

В подъездах нельзя курить,но мало кого это останавливает.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте