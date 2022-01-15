Принц Эндрю лишился звания «Его Королевское высочество»

15.01.2022 | 13:46

Принц Эндрю, которого обвиняют в педофилии, больше не будет именоваться «Его Королевским высочеством». Это решение королевы Великобритании Елизаветы II означает, что герцога Йоркского полностью отстраняют от официальной придворной жизни, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Отмечается также, что все остальные роли принца Эндрю будут распределены между другими членами семьи. В суде сын королевы Елизаветы II будет защищаться как частное лицо.

Лишение герцога Йоркского титулов, которого потребовали принц Чарльз и принц Уильям, призвано обеспечить выживание королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.

По словам другого собеседника издания, такое решение продиктовано попыткой дистанцировать королевскую семью от скандала. «Лишение [принца Эндрю] титулов и покровительств означает, что теперь монархия на законных основаниях может говорить о своей непричастности», — заявил источник.

Сына британской королевы Елизаветы II Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг герцога Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. Суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой.

Источник Daily Mirror, осведомленный о планах принца, утверждает, что тот настроен защищать свою репутацию в суде и не рассматривает возможность внесудебного улаживания конфликта. 13 января Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий. Кроме того, его могут выгнать из особняка с 31 спальней, который расположен в трех милях от Виндзорского замка.