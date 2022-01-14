Названа точная причина отравления подростков в российском городе

14.01.2022 | 15:14

Точной причиной отравления трех подростков в Бийске стал угарный газ, а не курение вейпа. На это указывают результаты проведенной медицинской экспертизы, сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям, одна из пострадавших несовершеннолетних решила подтопить печь в доме. Россиянка забыла открыть заслонку — в итоге все трое надышались дымом. Медики продолжают оказывать помощь двум подросткам. У девочек сильное отравление.

12 января стало известно, что в городе Бийск Алтайского края после курения вейпа скончался 12-летний мальчик, еще двух девочек госпитализировали в больницу.

Мальчик со своей несовершеннолетней сестрой отправился на ночевку к ее подруге. В квартире подростки нашли вейп и покурили его, после чего всем стало плохо. Позже информацию подтвердили в Следственном комитете по региону. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Вейп — электронная сигарета, внутри которой нагревается и закипает жидкость. В результате образуется пар для вдыхания.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табачной продукции в любом ее виде — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы — людям, которые родились после 2014 года.