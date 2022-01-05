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Убийцы пятилетней девочки в Костроме изначально хотели похитить мальчика

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Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме Денис Герасимов и Вадим Беляков изначально хотели похитить маленького мальчика, но не смогли найти подходящую жертву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на первичный допрос задержанных.

По данным канала, Беляков и Герасимов состоят в гомосексуальных отношениях, они познакомились около четырех месяцев назад. Герасимов хотел «подарить» похищенного мальчика Белякову «для сексуальных утех». Уточняется, что они неделю искали подходящего ребенка в возрасте примерно 12 лет в микрорайоне Черноречье в Костроме, в том числе и возле школ, но не смогли никого найти. Пятилетнюю девочку мужчины увидели возле культурного центра на улице Северной Правды, куда она вышла на несколько минут, пока ее мать убирала помещение после новогодних праздников.

Также стали известны подробности о личностях двух подозреваемых. 24-летний Беляков раньше учился в школе для детей с задержкой в развитии, в 13 лет у него произошел сексуальный контакт с 32-летним мужчиной. 44-летний Герасимов практиковал секс с мужчинами в колонии, где отбывал наказание за педофилию и изготовление детской порнографии.

О преступлении сообщалось 5 января. Тело девочки обнаружили в одном из общежитий города. Подозреваемые признались в совершении преступления. В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.

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Источник — lenta.ru
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Дмитрий Н. Мотовилов||

А где были чекайные молодчики? Сидели на темах Мотовилова и гадили...

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