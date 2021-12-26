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В стране и мире

Экономист оценил вероятность подорожания бензина

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Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что если государство перестанет контролировать цены на бензин, то с большой вероятностью стоимость может увеличиться до 100 рублей за литр. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам экономиста, стоимость топлива последние три года растет медленно, но стабильно. Основной фактор, сдерживающий ее увеличение, - госрегулирование ценообразования на рынке углеводородного сырья. В частности, важную роль играют валютные интервенции Центробанка России с целью поддержания курса рубля.

Эксперт считает, что остановить рост цен не получается - крупные компании вытеснили с рынка мелких собственников АЗС, которые оставались нерентабельными из-за высоких оптовых цен на бензин. «В настоящее время практически весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности десяти Вертикально интегрированных компаний (ВИНК), которые в состоянии обрушить рынок топлива», - оценил ситуацию Белхароев.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов напомнил россиянам, что сильные морозы оказывают дополнительную нагрузку на автомобиль, наиболее сильную - при старте двигателя. В связи с этим зимой нужно подбирать топливо с минимальным октановым числом, заявил он. Эксперт назвал бензин марки АИ-92 лучшим для заправки в это время года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Хабаровск сегодня стоит из-за отсутствия бензина на заправках

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