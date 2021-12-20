Подсчитан средний размер откатов при госзакупках

20.12.2021 | 16:37

Объем коррупционного рынка при госзакупках составляет 6,6 триллиона рублей, что равняется трети доходной части федерального бюджета России. К такому выводу пришли в Институте государственного и муниципального управления ВШЭ, пишет РБК.

Было подсчитано, что в среднем взятка обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5 процента его суммы. При этом 71 процент компаний заявили, что сталкивались с коррупцией при прохождении конкурсных процедур. Несмотря на всеобщее осуждение коррупции (83 процента поставщиков), они признались, что связывались с откатами за госконтракт из-за высокой конкуренции на рынке.

9 декабря начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что в условиях пандемии растут риски использования мошеннических схем с целью хищения средств из бюджета, выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией. По его словам, полиция выявляет преступные схемы по созданию видимости расходования бюджетных средств для прикрытия их хищения либо срыва исполнения госконтрактов якобы из-за пандемии. Генерал указал, что больше всего под риск хищений бюджетных денег подпадают сферы социально-экономической поддержки населения и бизнеса, образование, здравоохранение, где осуществляются закупки лекарств и медоборудования для больниц и поликлиник в рамках мер противодействия распространения коронавирусной инфекции.

В октябре в Амурской области следователи задержали борца с коррупцией из УМВД России при получении взятки. Как установило следствие, глава регионального отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции получил от руководителя коммерческой организации 300 тысяч рублей на одной из парковок Благовещенска. Полученная взятка была частью общей суммы в размере 1,2 миллиона рублей. Ее планировалось передать российскому полицейскому за содействие в урегулировании спора между организацией, как исполнителем работ по договорам подряда, и их заказчиком.