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В стране и мире

Синоптики пообещали россиянам аномальное тепло из-за «перекрытия севера»

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Жителей европейской части России с 13 по 19 декабря ждет теплая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, аномальное тепло связано с явлением, которое «перекрывает север» и не позволяет холодным воздушным массам вторгаться на территорию. На протяжении всей недели ожидается теплая и очень теплая погода, отметил специалист. В Северо-Западном федеральном округе в четверг и пятницу (16 и 17 декабря) столбики термометров покажут отметку на 7-8 градусов выше нормы. На российском юге, в Краснодарском крае и Ростовской области, самая теплая погода установится в начале недели: в понедельник и вторник (13 и 14 декабря): там ожидается температура выше нормы на 4-6 градусов.

Жители Поволжья, а также Рязанской, Владимирской областей могут рассчитывать на показатели выше нормы на 8-9 градусов к концу недели.

«Почему мы не ожидаем вторжения холода? Синоптики говорят: "Север перекрыт". Это значит, что в северных широтах около 60 параллели и выше с запада идет восточный перенос», - пообещал Вильфанд. По его словам, какой бы холод не скапливался в Северном Ледовитом океане, на следующей неделе он не сможет проникнуть в Россию.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что прогнозы на зиму скорректировали в пользу более теплой погоды. Январь, февраль ожидаются «где-то на два градуса теплее нормы».

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Источник — lenta.ru
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