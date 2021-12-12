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В стране и мире

Возраст выхода на пенсию можно сделать прежним

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Эксперты оценили возможность возвращения к прежнему возрасту выхода на пенсию. Как сообщает URA.RU, такое возможно при соблюдении ряда условий.

По мнению экс-министра экономики РФ, председателя партии «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева, власти необходимо пересмотреть распределение финансовых потоков внутри бюджета. Сейчас это сделать крайне сложно.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон экономике России, большая часть средств была направлена на поддержку бизнеса и простого населения.

«Ситуация с бюджетом не такая благостная, какой была еще полгода назад», — говорит экс-министр экономики РФ.

При восстановлении экономики и выходе на былые показатели, в России вполне реально вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Но руководство страны должное кое-что изменить.

«Можно меньше денег тратить на оборону, Росгвардию, правоохранительные органы и госаппарат, а дать эти деньги Пенсионному фонду», — подвел итог Нечаев.

Напомним, в 2019 году в стране была проведена очередная пенсионная реформа. На этот раз был изменен возраст выхода на пенсию. Теперь он составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По оценке Счетной палаты РФ, уже в первый год после реформы было сэкономлено 21,5 миллиарда рублей.

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Источник — ura.news
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