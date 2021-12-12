Работал таксистом: история жизни Владимира Путина немного изменилась

12.12.2021 | 10:48

На телеканале «Россия 24» вышел тизер фильма «Новейшая история», в котором президент страны Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом.

Ведущий вспомнил тяжелые для всей страны годы, когда экономика находилась в глубоком кризисе, а многим квалифицированным специалистам приходилось менять сферу деятельности, чтобы зарабатывать на жизнь.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — ответил на эти слова Путин.

Примечательно, что в марте 2018 года во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства Владимир Путин рассказывал немного другую историю.

Когда в конце 90-х Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника, Путину пришлось уйти из мэрии. Ему поступило предложение от управляющего делами президента перебраться на работу в столицу, он не мог не принять его, потому что другой работы не было.

«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал», — рассказывал Путин.