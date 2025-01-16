В Кузнецке таксист высадил ребенка посреди дороги в полшестого утра

16.01.2025 | 17:36

В Кузнецке таксист в полшестого утра высадил и оставил ребенка посреди проезжей части. Мать мальчика обратилась в прокуратуру и добилась наказания для водителя.

Инцидент произошел 18 сентября 2024 года. 8-классник должен был ехать с классом на экскурсию в Тольятти. Рано утром мать через приложение «Яндекс Go» вызвала для сына такси, так как не могла сама отвезти его.

Мальчик вышел на улицу, подождал 5 минут и сообщил, что машины у подъезда нет. Кузнечанка тоже вышла и стала вместе с ребенком искать такси. Школьник увидел автомобиль вдалеке, подбежал к нему и сел в салон.

В этот момент его мать связалась с водителем и пожаловалась, что автомобиль стоял в месте, где его трудно было увидеть.

«Через некоторое время ей позвонил сын и дрожащим голосом сообщил, что водитель такси его высадил и велел поблагодарить за это маму. Она вызвала ему другое такси. О действиях этого водителя она тут же сообщила в службу такси. На школьное мероприятие [ребенок] опоздал, но его дождались, экскурсия состоялась. Сын делился с ней переживаниями по поводу случившегося, не понимал, почему его высадили из машины, да еще и посередине проезжей части. У него разболелась голова, из-за этого инцидента впечатлений от экскурсии у сына никаких не осталось. Он испытал сильный стресс, так как знал, что до 6 утра ребенок не должен находиться на улице без сопровождения взрослых, а водитель такси его бросил», - рассказали в Кузнецком районном суде.

Мать обратилась в надзорный орган, и прокурор после проверки подал иск в суд - для защиты прав и интересов несовершеннолетнего.

Суд согласился с тем, что права ребенка были нарушены, и взыскал в его пользу с водителя такси компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя - 7 500 рублей.

Кроме того, шофер заплатит госпошлину в доход местного бюджета - 3 000 рублей.