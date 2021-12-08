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В стране и мире

В России захотели ограничить продажу алкоголя в Новый год

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В России во время новогодних праздников захотели ограничить на продажу алкоголя, чтобы граждане не «спивались», заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Алкоголь под Новый год - это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической», - сказал депутат.

Как считает Хамзаев, необходимы конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Так, внутри новогодних праздников необходимо вводить ограничения на продажу алкоголя. «Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», - предложил он.

Представитель Госдумы также предложил, чтобы все культурно-массовые мероприятия в Новый год были бесплатными - так людям будет чем себя занять. «На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными», - сказал он, отметив, что в таком случае «мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем».

По словам политика, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники. «Пригласим туда МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд», - заключил он.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин заявил, что Росстандарт с 1 января 2022 года введет новые ГОСТы к спиртным напиткам. В частности, на продукции появится новая маркировка, которая вызовет дефицит товара на рынке.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

будем жрать свой самогон

Гость||

Дебил очередной, Горбачев запретил результат посмотри или у историка Мельниченко спроси.

Имя: Гость
Комментарий:

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