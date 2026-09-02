Перечислены активы для инвестиций в развитие Дальнего Востока

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-26) эксперты ВТБ Мои Инвестиции обратили внимание частных инвесторов на инструменты, которые позволяют участвовать в развитии дальневосточных проектов, - от акций логистических и энергетических компаний до региональных облигаций и биржевых фондов.

Среди отраслевых ориентиров аналитики выделили компании, связанные с ростом грузопотока на восточном направлении и модернизацией инфраструктуры. Транспортная группа FESCO нарастила контейнерные перевозки через порты Дальнего Востока на 65% в первом полугодии 2026 года. «РусГидро» направляет более 70% инвестиционной программы 2026 года объемом 390 млрд рублей на дальневосточные проекты.

Более консервативным вариантом аналитики назвали облигации дальневосточных регионов, в частности Амурской и Магаданской областей, а также Якутии.

Для инвесторов, не готовых выбирать отдельного эмитента, доступны биржевые паевые инвестиционные фонды на широкий рынок или инфраструктуру. Такой пай включает корзину акций крупных российских компаний, в том числе из логистического и энергетического секторов, и не требует значительного порога входа.

Аналитики также напомнили о базовых принципах работы с региональными инвестиционными историями: не вкладывать более 5-10% портфеля в одну компанию, использовать налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС-3) и ориентироваться на компании с подтвержденным ростом выручки в отчетности, уточнили в пресс-службе ВТБ.