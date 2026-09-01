80% жителей ПФО держат накопления в банках

80% жителей ПФО хранят средства на банковских вкладах или накопительных счетах. При этом 70% респондентов не снимали средства с депозитов в течение последних 6 месяцев, что подтверждает устойчивость сберегательной модели. Такие данные банк ВТБ представил на ВЭФ-2026 по результатам опроса *.

В 2026 году большинство приволжан продолжают системно формировать свои накопления. 27% участников опроса откладывают 5-10% ежемесячного дохода, 29% респондентов - 10-20%, а 12% жителей ПФО - 20-30% своего заработка. Половина опрошенных сохранили долю сбережений на уровне прошлого года, а 9% стали откладывать больше, чем в 2025 году.

Среди тех, кто снимал деньги, наиболее значимая доля пришлась на жилищные цели: 22% опрошенных забирали средства именно для покупки жилья или внесения ипотечного взноса. Каждый третий планирует направить свои средства на это в ближайшие полгода-год.

Структура сбережений также постепенно трансформируется. 31% респондентов увеличили долю средств на накопительных счетах, а пятая часть - на срочных вкладах. 11% опрошенных нарастили долю инвестиционных инструментов, еще 9% - вложений в золото, что свидетельствует о постепенном смещении интереса к более диверсифицированным стратегиям. У трети респондентов модель сбережений не поменялась с начала 2025 года.

* Опрос проведен среди 1 500 жителей крупных городов.