Интерес россиян к фондовому рынку обновил максимум за всю историю

Приток средств на брокерские счета в апреле - июне 2026 года превысил 1 трлн рублей, это на 19% больше, чем кварталом ранее, и максимальный показатель с начала наблюдений Банка России в 2021 году.

Почти две трети внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Их высокая активность говорит о том, что инвестиционный спрос становится более зрелым: значительная часть капитала приходит от клиентов, которые располагают широким набором инструментов и способны применять более сложные стратегии.

Рекордный приток на брокерские счета отражает не только рост интереса инвесторов к фондовому рынку, но и меняющуюся конкурентную среду среди брокеров. Так, один из участников рынка - ВТБ Мои Инвестиции - сообщил, что привлек 45% от общего объема средств, поступивших на брокерские счета за квартал по методике Банка России.

Показательно, что рекордный приток в целом происходил на фоне снижения индекса Мосбиржи. «На первый взгляд, такая динамика может выглядеть парадоксально: рынок акций снижается, а инвесторы продолжают увеличивать объем средств на брокерских счетах. Однако это скорее говорит о смене характера инвестиционного поведения, чем о снижении интереса к фондовому рынку», - отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Для части инвесторов снижение котировок становится возможностью постепенно наращивать позиции по более низким ценам в расчете на долгосрочный рост. Капитал продолжает перетекать на рынок ценных бумаг даже при отсутствии краткосрочного роста индексов.

В этих условиях, по словам участников рынка, преимущество получает брокер, способный предложить клиенту комплексное решение для управления инвестициями.

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