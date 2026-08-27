Названа средняя стоимость дома в Пензенской области

Летом 2026 года в России ускорился рост стоимости загородных домов. За 3 месяца они подорожали в среднем на 3%, а относительно прошлого августа - на 7%. Рост фиксировался на протяжении всего года, но до июня был очень медленным, выяснили аналитики «Циана».

Средняя стоимость дома в августе 2026 года в России - 14,3 млн рублей. Выше всего она в Санкт-Петербурге (40,6 млн) и Москве (37,6), ниже всего - в Иркутской области (7,1 млн) и Мордовии (8,2 млн).

В Пензенской области средняя стоимость дома в августе 2026 года составила 11,1 млн рублей. За год она выросла на 25%, из них за лето - на 7%.

Средняя цена сотки земли в регионе в августе составила 221 тысячу рублей. За год она подорожала на 5%.

В среднем по России сотка стоит 336 тысяч рублей. «Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, т. е. в реальном выражении участки дешевеют», - констатировали в «Циане».