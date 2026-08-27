Кредитные карты стали использовать для повседневных расходов

Экономика

Кредитные карты стали использовать для повседневных расходов
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Типичный держатель кредитной карты в России - человек в возрасте 35-44 лет, при этом мужчины и женщины пользуются такими картами примерно в равной степени. Об этом свидетельствует статистика ВТБ, одного из участников рынка розничного кредитования.

Самой малочисленной группой держателей карт остается молодежь до 24 лет - на нее приходится 3%.

Чаще всего кредитками расплачиваются в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также при покупке товаров для дома. Наиболее крупные траты фиксируются в категориях «путешествия», «электроника» и «здоровье».

Анализ показал, что все больше россиян используют карты не для покрытия краткосрочного дефицита средств, а как инструмент для повседневных расходов с кэшбэком и возможностью рассрочки.

В десятку категорий по числу транзакций помимо супермаркетов, кафе и ресторанов и товаров для дома входят аптеки, АЗС, маркетплейсы, одежда и обувь, здоровье, электроника и турагентства.

Картина по среднему чеку выглядит противоположно: крупнейшие расходы приходятся на турагентства, электронику и здоровье, а наименьшие - на супермаркеты, кафе, рестораны и аптеки.

Участники рынка также отмечают рост интереса к рефинансированию кредитных карт: по данным ВТБ, число таких сделок за год выросло почти вдвое.

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